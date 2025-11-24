muqueが、11月24日に初のフィーチャリングナンバー「Dancing in my bad life(feat.CLAN QUEEN)」を配信リリースした。

同世代のバンドのCLAN QUEENを迎えた今回のシングルはこの2組の「今の勢い」を象徴するようなロックナンバーに仕上がったという。歌い出しの〈Dancing in my bad life〜〉という苦悩を匂わすフレーズから、サビでは一転〈ばら撒く僕らは兆しを 騒がす僕らは未来を〉とアーティストとしての決意表明とも取れるラインへ。ラストの〈僕ら作る時代を今〉へと収束する締め括りには、彼らの未来志向がストレートに宿っている。

CLAN QUEEN

音楽的には一見異色にも映る今回の組み合わせだが、以前から親交の深い両グループだけに、互いの創作に対するリスペクトの共鳴からこの楽曲は生み出された。制作はmuque・takachi、CLAN QUEEN・AOiという両グループのサウンドを握るメンバーのキャッチボールから始まったとのことで、制作が進む中「新時代」というキーワードがイメージされていき、この2グループの勢いを表すようなスケール感のあるロックサウンドへと繋がっていったという。メロディと歌詞はそれぞれの歌唱パートを分担して作成。両者のカラーがぶつかり合いつつも融け合う、コラボレーションならではの表現が光る内容とのことだ。

本楽曲は、現在muqueが開催中の自主企画＜muque presents “PLAYPARK 4”＞の福岡公演にてサプライズ披露された。本ツアーの福岡公演では、同じシーンを牽引するmuque・CLAN QUEEN2組の初ツーマンライブということもあり、ファンからは期待が寄せられていたが、その中での突然のフィーチャリング曲披露・リリース情報解禁に会場では大歓声が上がり、最高潮の盛り上がりの中ライブは幕を閉じた。

◾️「Dancing in my bad life(feat.CLAN QUEEN)」

2025年11月24日（月）リリース

配信：https://asab.lnk.to/muque_dimbl

