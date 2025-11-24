山猿の新曲「ふたり feat. Noa」が配信リリースされ、併せてミュージックビデオｍ公開となった。活動を再開したシンガー・Noaとのコラボレーションは約13年ぶりとなるものだ。

「ふたり feat. Noa」は、別れたけれど忘れられない相手をテーマにしたミディアムバラードで、平成期のラブソングの情感をそのままに、令和を感じさせるアレンジによって、懐かしさと新しさが共存する作風に仕上がっている。

公開されたミュージックビデオは、心のすれ違いを抱えたまま、それでも離れられないふたりの物語を描いたドラマ仕立ての作品となっている。恋人たちが静かに積み重ねてきた時間や感情を、リアリティのある日常描写で丁寧に積み重ねていく構成が特徴だ。

無理して作った笑顔、言いかけては飲み込んだ言葉、相手の表情を探しながら距離を取ってしまう瞬間…誰もが一度は経験したような言えなかった想いが等身大の映像として描かれる。ドラマのワンシーンのように連なる日常が、やがて胸の奥にしまってきた本音へと向かっていく。静かで、切なくて、それでも希望のあるラブストーリーであり、「ふたり」というタイトルに込められた意味が観るほどに深く響く映像作品となっている。

◆ ◆ ◆

この曲は“忘れられない人への手紙”のような作品。懐かしさの中にも新しさを感じてもらえたら嬉しいです。

山猿

◆ ◆ ◆

離れてしまった二人が、少しの後悔とともに前を向こうとする姿を描いた曲。昔一緒に歌っていた頃の雰囲気も感じてもらえたら幸いです。

Noa

◆ ◆ ◆

さらに山猿は「時代も環境も変わった中で、また音で繋がれるなんて奇跡のよう」と語り、Noaは「声をかけてもらえてありがたい気持ちでいっぱいでした」とコメントしており、13年の時を経て再び交差した2人の歌声と映像が、過去と今を優しく繋ぎ合わせるような作品となっている。

Noa

山猿「ふたり feat. Noa」

2025年11月17日リリース／

