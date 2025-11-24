エールディヴィジ 25/26の第13節 テルスターとユトレヒトの試合が、11月23日22:30にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、イェフ・ハルデフェルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分に試合が動く。テルスターのソウフィアネ・ヘトリ（FW）がゴールを決めてテルスターが先制。

59分、テルスターは同時に2人を交代。アディル・レクカル（DF）、イェフ・ハルデフェルト（DF）に代わりタイリース・ノスリン（DF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）がピッチに入る。

72分、ユトレヒトは同時に3人を交代。ヨアン・カトリヌ（FW）、ミゲル・ロドリゲス（FW）、セバスティアン・ハラー（FW）に代わりエイドリアン・ブレイク（FW）、エミルハン・デミルジャン（FW）、ダビド・ミン（FW）がピッチに入る。

79分、テルスターは同時に2人を交代。ネビル・オギディヌワンコ（DF）、ニルス・ロセン（MF）に代わりディラン・マーテンス（MF）、ディオン・マローネ（DF）がピッチに入る。

85分、ユトレヒトは同時に2人を交代。ジバイ・ゼキエル（MF）、ニック・フィールヘフェル（DF）に代わりキャン・ボズドガン（MF）、マイク・ファンデルホールン（DF）がピッチに入る。

87分、テルスターが選手交代を行う。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）からケイ・テジャン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ユトレヒトが同点に追いつく。キャン・ボズドガン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、テルスターは2分にアディル・レクカル（DF）、70分にフース・オッフェルハウス（DF）に、またユトレヒトは64分にセバスティアン・ハラー（FW）、66分にアロンゾ・エングワンダ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 00:30:33 更新