９人組ガールズグループのＮｉｚｉＵが２３日、東京・日本武道館で初のホールツアー「ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２５ “ＮＥＷ ＥＭＯＴＩＯＮ ： Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ”」のファイナル公演を行った。２１都市２３会場３２公演を巡り、グループ史上最多公演数のツアーは約８万人を動員。日本武道館公演では２２日との２日間で約２万人を動員してツアーを完走した。

９人は白の透明感あふれる衣装に、頭にベールをつけて登場。冒頭のミディアムバラード「Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ」で神秘的な世界観を見せて引き込んだ。リーダーのＭＡＫＯ（２４）は「既にみなさんの熱気にやられて号泣しそうです！」と感極まり、ＭＩＩＨＩ（２１）は「悔いのないように思いっきり楽しみましょう！」と呼びかけた。

１９日に発売した３枚目のアルバム「Ｎｅｗ Ｅｍｏｔｉｏｎ」のタイトルトラック「♡Ｅｍｏｔｉｏｎ」（ラブエモーション）ではキュートに魅了。デビュー曲「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」とプレデビュー曲「Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ」のメドレーではＭＡＹＵＫＡ（２２）がピアノを伴奏し、「Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ」ではＮＩＮＡ（２０）がアコースティックギターを生演奏した。アンコールを含めて全２３曲で盛り上げた。

公演前の取材でＲＩＯ（２３）は、今ツアーを「お客さんとの距離が近いことにびっくりした」といい、「メンバーが近くに来た時に喜んでいる姿がとても鮮明に見えた。もっと笑顔が見られたらと思った」と気を引き締めていた。

ライブのＭＣでＭＡＫＯが「ホールツアーは私たちにとっても大きな一歩。会場の大きさも小ささも関係なく、ステージにいる素晴らしさを感じることができた」と感謝。続けて「３２公演全部紙に書いて、終わった後にチェックをしていた。そのチェックが今日で終わると思うと悲しい」と涙し、「これからもＷｉｔｈＵ（ファンの呼称）を幸せにしたい」と誓った。

最後には既に開催が決定していた２０２６年のアリーナツアー「ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２６ “ＮＥＷ ＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”」の詳細も発表された。５都市での開催となり、３月１８日〜２２日の東京・国立代々木競技場第一体育館での公演などが行われる。