魂ネイション2025開催記念商品「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」本日予約締切！
【METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.】 11月24日23時 予約締切 11月下旬 当選発表 2026年5月 発送予定 価格：50,600円
サイズ：全高約195mm（本体）、約335mm（ドラグーン含む）
【商品内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」抽選販売の予約をプレミアムバンダイにて本日11月24日23時まで受け付けている。CLUB TAMASHII MEMBERS先行 事後抽選販売となっている。価格は50,600円で、発送は2026年5月の予定。
本商品は「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品で、「機動戦士ガンダムSEED」に登場したモビルスーツ「プロヴィデンスガンダム」をMETAL BUILDで立体化したもの。ターレット型新規支柱を加えた豪華仕様となっている。
通常の「METAL BUILDプロヴィデンスガンダム」で好評だった本体仕様や彩色はそのままに、新たにドラグーンを劇中イメージでディスプレイできる「ターレット型新規支柱」が付属する。
「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」
サイズ：全高約195mm（本体）、約335mm（ドラグーン含む）
材質：ABS、ダイキャスト、PVC製
【商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各3種
・ユーディキウム・ビームライフル
・複合兵装防盾システム
・エフェクトパーツ
・ドラグーン用支柱一式
・ターレット型支柱一式
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。