【METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.】 11月24日23時 予約締切 11月下旬 当選発表 2026年5月 発送予定 価格：50,600円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」抽選販売の予約をプレミアムバンダイにて本日11月24日23時まで受け付けている。CLUB TAMASHII MEMBERS先行 事後抽選販売となっている。価格は50,600円で、発送は2026年5月の予定。

本商品は「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品で、「機動戦士ガンダムSEED」に登場したモビルスーツ「プロヴィデンスガンダム」をMETAL BUILDで立体化したもの。ターレット型新規支柱を加えた豪華仕様となっている。

通常の「METAL BUILDプロヴィデンスガンダム」で好評だった本体仕様や彩色はそのままに、新たにドラグーンを劇中イメージでディスプレイできる「ターレット型新規支柱」が付属する。

「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」

サイズ：全高約195mm（本体）、約335mm（ドラグーン含む）

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・ユーディキウム・ビームライフル

・複合兵装防盾システム

・エフェクトパーツ

・ドラグーン用支柱一式

・ターレット型支柱一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。