【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Apple iPhone 16 (256GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にAppleのiPhone 16およびiPhone 16 Plusが追加された。

本セールでは、iPhone 16は256GB/512GBモデル、iPhone 16 Plusは512GBモデルがお買い得価格で販売される。いずれもSIMフリーモデルで5G対応。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Apple iPhone 16 (256GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応】【Apple iPhone 16 Plus (512GB) - ブラック SIMフリー 5G対応】