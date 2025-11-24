【Amazonセール】iPhone 16（256GB/512GB）＆iPhone 16 Plus（512GB）がお買い得【ブラックフライデー2025】
【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分
Apple iPhone 16 (256GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応
Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にAppleのiPhone 16およびiPhone 16 Plusが追加された。
本セールでは、iPhone 16は256GB/512GBモデル、iPhone 16 Plusは512GBモデルがお買い得価格で販売される。いずれもSIMフリーモデルで5G対応。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【Apple iPhone 16 (256GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応】 【Apple iPhone 16 Plus (512GB) - ブラック SIMフリー 5G対応】