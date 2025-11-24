【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にエアブラシセットが追加された。

本セールでは、エアブラシアーティスト・Chuuta氏監修のエアブラシ＆コンプレッサーセット「AW-C1」や、ガンダムマーカーエアブラシなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

エアブラシワークス エアブラシ コンプレッサー セット AW-P5

エアブラシアーティスト・Chuuta氏（エアブラシワークス代表）が実際に使用していた作業環境を忠実に再現した本格プロ仕様のコンプレッサーシステム。振動源のコンプレッサーは机下へ、ハンガーやレギュレーターなど操作系はすべて手元へ集約することで、アートから模型塗装・ネイルなど、精密作業に集中できる環境を実現する。

エアブラシワークス ミニコンプレッサー（AW-C1）エアブラシセット（AW-103）

ミニコンプレッサー AW-C1は12 V/2 Aの24W出力で同クラス最高のエアーを供給。最大圧力は付属のエアブラシAW-103に最適な0.16MPaに調整済みのため、電源をONにするだけで、初心者でもすぐに使いこなすことができる。静音・充電不要で長時間運転、自動ON／OFFが空気のロスを防止。AWシリーズ（口径0.2-0.8mm）全機種に対応し、精密アートからプラモデルまで広い面積もスムーズに吹ける万能セットとなっている。

エアブラシ AW-103は、口径0.3mm・カップ7c、低圧でも吹き付け可能なため、初心者でも引き過ぎミスを抑えることができる。

3Randy ガンダムマーカー エアブラシ

ガンダムマーカーを挿すだけで、簡単に吹き付け塗装ができる、コードレスハンディータイプのエアブラシシステム。エアブラシを含む重さは250gと軽量なうえ、スリム型で持ち易く長時間の作業でも疲れにくくなっている。最大空気圧は26PSI。1050mAhのバッテリー内蔵し、約2時間の充電で最大60分の稼働が可能だ。