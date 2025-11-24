【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にXiaomiのテレビ「A Pro」シリーズ（55/65/75インチ）が追加された。

「A Pro」シリーズは、QLED 量子ドットパネルを採用。解像度3,840×2,160の4K Ultra HDディスプレイが、細部まで鮮明に映し出す。また、ウルトラスリムベゼルデザインにより、高い画面占有率のフルスクリーンを実現。Google TVを搭載し、動画の検索やアプリのストリーミング、音楽の再生、テレビの操作を音声でコントロールできる。臨場感あふれるサウンドを実現するパワフルな8Wスピーカーを2台搭載。なお、テレビ放送チューナー（地上波/BS/CS）非搭載のため、地上波/BS/CSを見る場合は別途外付けの必要がある。

また、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

