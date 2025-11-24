千鳥のノブが「世の中から言えなくなったら……」など、自身の引退のタイミングを宣言するヒトコマがあった。

【映像】ノブの引退のタイミング

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、松井珠理奈が出演した。

世はまさに大コンプラ時代。芸人たちは、さまざまな価値観をアップデートして、なんとか世の中の価値観に順応をしている。そんな中でもなにがOKでなにがアウトなのか、ビクビクしながら日々不安を抱えている芸人も多いようだ。そこでこの日は、コンプラ時代に順応するためのテーマを持ち寄り「言われる？」「言われない？」を議論する企画「世間の顔色を確認したい これって言われると思う？ 討論会」が放送された。世間の声におびえる芸人として、相席スタートの山添寛、岡野陽一、ヒコロヒー、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）が登場した。

山添の議題は「ハゲって言われると思う？」というもの。ハゲネタで知られるシシガシラの脇田が、自身のハゲエピソードを地上波番組で披露しようとした際に「薄毛に言い換えてください」というチェックが入ったという例をあげ、今後、ハゲという言葉が使えなくなる可能性について議論が盛り上がった。

ゲストたちが全員、「言われる」という意見を出す中、ノブだけは「言われない」と言い張った。ハゲという言葉がなくなったら「面白さが減るよ！世の中から」と声をあげたノブ。ノブは「最後までハゲって言います」と宣言。「ダメですよってなったら辞めます」と述べ、大悟は「ノブの引退は、ハゲが世の中から言えなくなったら」とノブの引退のタイミングが決定した。

また、ノブは誰にでもはっきりとハゲだとツッコむようで、フリーアナウンサーの福澤朗が、『相席食堂』（朝日放送テレビ）に登場した際の話題になった。福澤アナについては、誰もまだいじったことがないのに、ノブが「ハゲや」といじったことを大悟は明かした。ノブは「事実やもん。浦沢直樹の『MONSTER』のハゲ方。プラハの人のハゲ方」と説明し、山添やヒコロヒーが「芸人だけにしてください！」と指摘した。

