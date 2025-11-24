女王蜂「01」「02」がTVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

女王蜂の楽曲「01」「02」がTVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』主題歌に決定した。

「いまから観るのがたのしみ過ぎて！とっても期待しています」（アヴちゃん（女王蜂）

「01」は、TVアニメ『アンデッドアンラック』オープニングテーマとして注目を集めた楽曲で、TVシリーズに引き続きの起用。「02」は、「01」のカップリング曲としてリリースされた楽曲で、TVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』エンディングテーマに決定した。

TVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』は、話題作を続々と手掛ける注目のアニメーター・朴性厚が監督・絵コンテ・演出を担当し、E&H productionがアニメーション制作を手掛けている。新たなクリエイター陣が加わり、壮大な世界観や迫力のアクションシーンを織り交ぜたてTVスペシャルに仕上がっている。放送は12月25日24:10からMBS/TBS系28局にて。

主題歌への起用が決定に際して、アヴちゃん（女王蜂）からのコメントも到着している。

■アヴちゃん（女王蜂）コメント

■リリース情報

2023.11.15 ON SALE

SINGLE「01」

■関連リンク

TVアニメ『アンデッドアンラック』番組サイト

https://undead-unluck.net/

女王蜂 OFFICIAL SITE

https://www.ziyoou-vachi.com/

