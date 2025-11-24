初のアリーナツアーを完走したNiziUの（左から）MAKO、AYAKA、MIIHI、RIKU、NINA、RIMA、RIO、MAYUKA、MAYA（撮影・田中聖太郎）

　９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が２３日、東京・北の丸公園の日本武道館で全国ツアーのファイナルを迎えた。

　デビュー以来アリーナサイズの公演を回ってきた９人にとって初のホールツアーで、全国２１都市２３会場３２公演で約８万人を動員。武道館は９人にとって初のステージで、最新アルバム「Ｎｅｗ　Ｅｍｏｔｉｏｎ」のタイトル曲「［ハート］Ｅｍｏｔｉｏｎ」など２３曲をパフォーマンス。３組ずつ異なる個性を披露したユニットステージや、デビュー曲のアコースティックアレンジなどさまざまな演出でＷｉｔｈＵ（ファンネーム）を楽しませた。

　アンコールのあいさつでは約２か月半のツアーの道のりを振り返り感涙。ＭＡＫＯ（２４）が「５年目にしてホールツアーをできたことは大きな一歩。会場の大きさ、小ささに関係なく、ステージに立てることが幸せでした」と話すと、ＲＩＭＡ（２１）は「武道館のコンサートを見たことがあって、そのとき見たキラキラのステージに立ててうれしいなって…」と子どもに戻ったように泣きじゃくった。

　１２月２日にデビュー５周年を迎える。ＭＡＹＵＫＡ（２２）は「コロナ禍から始まっていろんなことがあったけど、メンバーがいて、ＷｉｔｈＵのみなさんのおかげでＮｉｚｉＵとしてここに立てている」と感無量。「ドームだったりスタジアムだったり、笑われるかもしれないけど国立競技場だったり…。絶対に連れて行くので、ついてきて下さい」と涙ながらに呼びかけた。

　公演後には、来年２月から全国５都市をめぐるアリーナツアーを開催することを早くも発表。ＲＩＫＵ（２３）は「私たち、もっともっと上に行けるように。武道館という夢もかなえられたので、９人で何があろうと手をつないで、次の夢もかなえられると思います」とさらなる未来を見据えていた。

　◆ＮｉｚｉＵ　Ｌｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｕ　２０２６　“ＮＥＷ　ＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”

　▼来年２月１４、１５日　愛知・Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ

　▼同２月２７、２８日　北海道・北海きたえーる

　▼同３月７、８日　大阪・大阪城ホール

　▼同３月１８、１９、２１、２２日　東京・代々木第一体育館

　▼同３月２８、２９日　福岡・北九州メッセ