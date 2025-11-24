９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が２３日、東京・北の丸公園の日本武道館で全国ツアーのファイナルを迎えた。

デビュー以来アリーナサイズの公演を回ってきた９人にとって初のホールツアーで、全国２１都市２３会場３２公演で約８万人を動員。武道館は９人にとって初のステージで、最新アルバム「Ｎｅｗ Ｅｍｏｔｉｏｎ」のタイトル曲「［ハート］Ｅｍｏｔｉｏｎ」など２３曲をパフォーマンス。３組ずつ異なる個性を披露したユニットステージや、デビュー曲のアコースティックアレンジなどさまざまな演出でＷｉｔｈＵ（ファンネーム）を楽しませた。

アンコールのあいさつでは約２か月半のツアーの道のりを振り返り感涙。ＭＡＫＯ（２４）が「５年目にしてホールツアーをできたことは大きな一歩。会場の大きさ、小ささに関係なく、ステージに立てることが幸せでした」と話すと、ＲＩＭＡ（２１）は「武道館のコンサートを見たことがあって、そのとき見たキラキラのステージに立ててうれしいなって…」と子どもに戻ったように泣きじゃくった。

１２月２日にデビュー５周年を迎える。ＭＡＹＵＫＡ（２２）は「コロナ禍から始まっていろんなことがあったけど、メンバーがいて、ＷｉｔｈＵのみなさんのおかげでＮｉｚｉＵとしてここに立てている」と感無量。「ドームだったりスタジアムだったり、笑われるかもしれないけど国立競技場だったり…。絶対に連れて行くので、ついてきて下さい」と涙ながらに呼びかけた。

公演後には、来年２月から全国５都市をめぐるアリーナツアーを開催することを早くも発表。ＲＩＫＵ（２３）は「私たち、もっともっと上に行けるように。武道館という夢もかなえられたので、９人で何があろうと手をつないで、次の夢もかなえられると思います」とさらなる未来を見据えていた。

◆ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２６ “ＮＥＷ ＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”

▼来年２月１４、１５日 愛知・Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ

▼同２月２７、２８日 北海道・北海きたえーる

▼同３月７、８日 大阪・大阪城ホール

▼同３月１８、１９、２１、２２日 東京・代々木第一体育館

▼同３月２８、２９日 福岡・北九州メッセ