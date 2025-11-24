NiziU½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£¹¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶Ç¯ÌÜ¤Ø¡¢ÎÞ¤Î·è°Õ
9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNiziU Live with U 2025¡¡¡ÈNEW EMOTION¡¡¡§¡¡Face To Face¡É¡×Àé½©³Ú¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£21ÅÔ»Ô32¸ø±é¤ÇÌó8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥é¥¹¥È2Æü´Ö¤ò½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó5Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢Á´°÷¤¬20Âå¤ËÆÍÆþ¡£ÌÀ¤ë¤¯¤«¤ï¤¤¤¤NiziU¤È¡¢Âç¿Í¤ÊNiziU¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿9¿Í¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÄã²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â·òºß¤Ç¡¢¿·¶Ê¡Ö♡Emotion¡×¤Ç¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤Ç¿¿¹üÄº¡£´ËµÞ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
5Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¡¢MAKO¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢MIIHI¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÕµÁ¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯2·î14Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô12¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡£MAYUKA¡Ê22¡Ë¤Ï¡ÖÍßÄ¥¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¤«¡¢ÀäÂÐ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢RIKU¡Ê23¡Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â9¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£6Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢Ê³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û