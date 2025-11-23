

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！





今回は「タッグ専用超人」を考案したというなすなかにし中西茂樹さん。『キン肉マン』ファンにとってタッグと聞くと「夢の超人タッグ編」や、ゲームの「キン肉マン マッスルタッグマッチ」といった胸熱展開を期待しちゃいますけど、この超人はどういった特徴があるのでしょうか？

超人リストVol.49 ザ・トランポリンズ

身長：135cm 体重：30kg 超人強度：10万パワー（ジャンプ力のみ1000万パワー） 出身：日本

中西 兄弟超人「ザ・トランポリンズ」になります。兄弟超人って、アタルとスグルやゴールドマンとシルバーマン、さらにオメガ兄弟など、どれも存在が圧倒的。この"兄弟設定"があれば、原作での採用率が飛躍的にアップすると思いまして考えました。

――それを聞くと"兄弟超人"ってだけでチートじゃないですか！！

中西 ポジション的にはザ・フィッシャーズです。



第21回超人オリンピックの最終予選で活躍した兄弟超人のザ・フィッシャーズ。ザ・トランポリンズは久々に登場した兄弟超人





――超人オリンピック予選落ち系かと！ ところで、ザ・トランポリンズはどんな攻撃を行なうのですか？

中西 まず、左側の人型が兄、右側のトランポリンが弟になります。弟をジャンプ台にして兄がリングの四方を飛び回って、キックやダイビングエルボーの連続攻撃を行なうのが基本戦法です。正直、速度と高度ではペンタゴンの「スペースシャトル」の上位互換的な技と思ってもらってかまいません！

――それだと、けっこうな強豪超人じゃないですか！！

中西 ザ・トランポリンズのジャンプ力は超人界イチといわれるほど強力で、これが大きな武器となります。ザ・トランポリンズの弟は最大で実質1000万パワー相当のジャンプ力をパートナーに提供することができ、例えばキン肉バスターと連携すれば、より高い所からリングに打ち付けることで威力が大幅にアップします。それこそ地獄の断頭台とかはえげつないことなりますよ。こういった打ち付けの技だけでなく、ハリケーン・ミキサーやスクリュー・ドライバーなどの浴びせ技とも連携して威力を倍増させることが可能です。

――これ兄弟タッグだから、そもそも他の超人とのタッグは難しいのでは？

中西 超人文春オンラインによると、ザ・トランポリンズの弟のほうが兄弟タッグを解消したがっているらしいんですよ。「うちのアニキ、俺の力使って飛ぶだけで、何もできんやろ！」と。基本、アニキは10万パワーしかないので攻撃力が弱く、そもそも強豪超人相手だとまともなフォールもできませんから。なので、兄弟喧嘩が絶えないというのが、ザ・トランポリンズの悲しいところであります。

――となると、【ザ・トランポリンズ弟＋強豪超人】という夢のタッグチームの誕生もあったりする？

中西 ありえますね。打ち付け技と浴びせ技の必殺技のバリエーションが多い強豪超人、アシュラマンとのタッグがウワサされています。アシュラマンも「アイツ、ウゼェ」とサンシャインを煙たがっていますから、もし、このタッグが実現したら、ザ・トランポリンズ弟が提供するジャンプ力で、阿修羅バスターや阿修羅魚雷といった必殺技の破壊力が大幅に向上します。

――これはアリなタッグじゃないですか！

中西 ザ・トランポリンズ弟、アシュラマン共に"プライド高すぎ問題"というのがあります。このふたり、「誰のおかげで勝てたと思っとるんや！」と絶対に揉めますからね。ただ、「キン肉マン マッスルタッグマッチ」の"隠しパートナーキャラ"としてなら人気が出そうなので、まずはそっちで採用してもらえたらと思います！

――中西さん、マンガに登場するキャラを考えてください！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにし中西茂樹考案・兄弟超人「ザ・トランポリンズ」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社