Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡timelesz ¼ÄÄÍÂçµ±¤Ø¤Î¸·¤·¤¤À¼¤Ëº©´ê¡Ö£±¿Í¤ÎºÍÇ½¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¿¿»÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡££ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¡£Æ¸ÍØ¡ÖÂç¤¤Ê¸Å»þ·×¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Öº£¤Ï¡¡¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¡¡¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥È¥É¥á¡Á¢ö¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²Î¾§¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡££²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¡Öº£²ó¤Î¤Ï¤É¤³¤ò¤É¤¦ÍÊ¸î¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î°ìÈ¯¥®¥ã¥°¼«ÂÎ¡¢ÂØ¤¨²Î¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÇú¾ÐÌäÂê¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤¬¸À¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼å¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡£º£²ó¤Î¼ÄÄÍ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¿Í¤ÏÄ«¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤±¤·¤«¤é¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÈà¤¬¼Õ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Õ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¹Ù¹¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¡ØÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤À¡£Ê¬ÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÌäÂê¤òÈÈ¤¹»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¼ã¼ê¤Îº¢¤Ë¡¢½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¥³¡¼¥É¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¶·â¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬£´£°¡¢£µ£°¡ÊºÐ¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤À¤Ê¡£¸À¤Ã¤¿Êý¤¬°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢£±¿Í¤ÎºÍÇ½¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¿¿»÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ÂçÀÚ¤ÊÊõ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡ÖàËÜÅö¤Ë¥À¥á¤À¤èá¡¢à¤´¤á¤ó¤Ê¤µáà¤¹¤¤¤Þ¤»¤óá¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡££ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¼ÄÄÍ¤¯¤ó¡¢µö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£