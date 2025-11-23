【広州＝遠藤信葉】香港紙・明報（電子版）は２２日、香港政府が、日本政府が実施する青少年交流事業の参加を取りやめたと報じた。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁への反発を強める中国政府に追随した動きとみられるが、親日家の多い香港での影響は限定的との見方もある。

報道によると、交流事業では、香港の学校の教師と生徒が１２月に日本を訪問する予定だったが、香港政府は「日本で中国人が襲撃される事件が増加している」との理由を主張し、不参加を決めたという。

香港政府は１５日、日本への渡航の際には警戒を強化するようホームページなどで住民に呼びかけていた。ただ、中国政府とは異なり、日本への渡航自体を自粛するよう呼びかける内容ではない。

香港では日本は人気の旅行先で、日本政府観光局によると、２０２４年の香港からの訪日客は過去最多の約２６８万人を記録した。

香港紙・星島日報によると、香港政府の「警戒強化」呼びかけ後も、訪日キャンセルの動きはないという。６０歳代の男性は読売新聞の取材に、「日本に行く中国人観光客が減った方が、ホテルを予約しやすくなるなど、日本にもっと行きやすくなる」と語った。

香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは２３日、香港の政治学者の話として、「香港は北京に追随しすぎるべきでない。日本に対するボイコットは香港経済にも打撃を与える」と伝えている。