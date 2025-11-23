11月23日（日）、岸谷香の＜KAORI PARADISE 2025＞サンパール荒川公演のアンコールで、2026年2月に恒例企画＜岸谷香感謝祭2026＞の開催と、そのゲストにBONNIE PINK、吉岡聖恵（いきものがかり）が決まったことがステージ上の岸谷香より発表された。恒例企画の開催と豪華ゲストの発表に、集まった満員のファンからは、どよめきと大きな歓声が起こった。

この＜感謝祭＞は、岸谷香自身が毎年元気に楽しく音楽をやれている事に感謝し、お客様に喜んで頂ける様にと、毎回ゲストを迎えセッションをするという、2019年から始めた毎年2月に開催している年一回恒例のコラボイベントだ。感謝祭は、毎回何が飛び出すか分からない特別な公演となっており、毎回SOLDOUTとなっている人気企画だ。チケットぴあでは、一般券売に先駆けて先行申し込みを受け付ける。

岸谷香は2025年も積極的な活動を展開しており、1月にはビッグバンドを従えた3都市でのビルボードツアー、2月には森高千里、渡瀬マキ（LINDBERG）を迎え2DAYS開催となった＜岸谷香感謝祭2025＞を開催、6月からは自身のガールズバンドUnlock the girlsで、全国ツアー＜LIVE TOUR 2024 “58th SHOUT！”＞を全国9か所で開催している。現在は＜KAORI PARADISE 2025＞と題して、ピアノやアコースティックギターを演奏し、岸谷香ひとりだけのステージを全国21か所でツアーを展開している状況だ。

＜岸谷香感謝祭2026＞

2026年2月23日（月祝）

＠EX THEATER ROPPONGI

OPEN/16：45 START/17：30

ゲスト：BONNIE PINK、吉岡聖恵（いきものがかり）

チケット料金/全席指定 11,000 円（ドリンク代別、税込）

一般発売2024年12月20日（土）各プレイガイドにて

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

チケットぴあ 岸谷香SITE https://t.pia.jp/en/pia/artist/artists.do?artistsCd=11010384

岸谷香 OFFICIAL SITE http://kaorikishitani.com/