「腹圧性尿失禁は市販薬を使用」しても大丈夫？対処法を医師が解説！

咳やくしゃみをした瞬間、無意識に尿が漏れてしまう「腹圧性尿失禁」とはどのような病気なのでしょうか。詳しく解説していきます。

腹圧性尿失禁は、骨盤底筋の緩みにより引き起こされます。その名の通り、お腹に力が入った時に尿が漏れてしまう疾患です。

また、腹圧性尿失禁は多くの女性が経験している失禁でもあります。女性特有の骨盤構造や出産歴などが発症に関係しています。

今回は、腹圧性尿失禁の自分でできる対処法について詳しくみていきましょう。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

腹圧性尿失禁の対処法

自分でできる対処法はありますか？

骨盤底筋を鍛えるトレーニングは、自宅で簡単に行うことが可能ですのでおすすめです。肥満の人は減量を行うことも心がけましょう。また、喫煙者の場合には咳により腹圧がかかりやすくなります。慢性的に咳が出る状態では腹圧性尿失禁が悪化しやすくなるため、禁煙を行うことも予防に繋がります。

市販薬を使用しても良いのでしょうか？

軽い尿もれであれば、市販薬でも効果が出ることはあるでしょう。しかし、尿路感染症や婦人科系疾患などが原因で失禁が引き起こされることもあります。また、失禁の種類や重症度によっても適切な薬は異なります。そのため、尿失禁の症状がみられるのであれば、一度泌尿器科や産婦人科へ受診するのがおすすめです。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

腹圧性尿失禁は多くの女性が経験している病気のひとつです。咳やくしゃみをした時・笑った時・重い物を持ち上げた時などにも症状が現れます。日常の様々なシーンで尿漏れが引き起こされるため生活に支障が出てしまうことも少なくありません。しかし軽症の場合であれば、薬や骨盤底筋を鍛えるトレーニングで改善することは可能です。思い当たる症状があれば、専門機関へ相談するようにしましょう。

