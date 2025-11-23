今すぐ【ダイソー】で買わせてーーッ！ 可愛さ大優勝♡「ディズニーポーチ」

愛するディズニーグッズをGETするなら、今や【ダイソー】は見逃せない存在かも。今回はダイソーで見つけた、ワンポイントのキャラクターデザインが目を引く、可愛さ満点なディズニーポーチをご紹介。用途に合わせて使い分けやすいサイズの化粧ポーチやティッシュポーチが揃っており、毎日持ち運ぶのに重宝しそうです。推しキャラクターのポーチを早速探してみて！

透け感ピンクに子犬の刺繍が映える化粧ポーチ

【ダイソー】「化粧ポーチ（101匹わんちゃん）」\330（税込）

101匹わんちゃんの子犬とロゴが刺繍であしらわれた、とってもキュートな化粧ポーチ。薄手のナイロン素材からはピンクの裏地が透けて見え、ほんのりと淡い色合いに染まったよう！ 内側には大きさが異なるポケットが多数ついており、お直しコスメの整理に重宝しそうです。16cm × 11cmのコンパクトサイズながら、マチが6cmと広く確保されているのも嬉しいポイント。

フィガロが愛らしいふっくらキルトの横長ポーチ

【ダイソー】「ポーチ（フィガロ）」\220（税込）

ディズニーキャラクターたちに愛されてきた猫・フィガロが、名前とともに刺繍されたポーチ。@ftn_picsレポーター・とも*さんによると「キルト芯でふわふわ感があり、優しい手触り」とのことで、ふっくらとした見た目も愛らしさを感じさせます。クリームイエローの裏地を用いたバイカラーデザインを採用。文房具を入れて、ペンケースとして持ち運ぶのもおすすめです。

バッグにスマートに収められるティッシュポーチ

【ダイソー】「ティッシュポーチ（101匹わんちゃん）」\220（税込）

化粧ポーチとセットでGETしたい101匹わんちゃんのティッシュポーチ。ティッシュを入れられるスリットタイプのポケットに加えて、ファスナーポケットもついているのが特徴です。裏地がピンクのポケットは、リップやミラー、衛生用品などを入れるのにうってつけ。マチのない薄型タイプのため、小さめのバッグの日にもスマートに収めやすいはず。

ヤングオイスターにときめく舟形ミニポーチ

【ダイソー】「マチ付きポーチ（ヤングオイスター）」\110（税込）

手のひらにすっぽりと収まってしまう程度のミニサイズで、ガジェット類やお菓子を整理しやすいこちらのポーチ。11.5cm × 8cmの舟形に3.5cmのマチを確保。\110（税込）ながら、しっかりとした裏地もついている本格的な仕様です。薄紫色のベースにプリントされたあどけない表情のヤングオイスターのイラストに、思わず愛着が湧いてしまいそう！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ