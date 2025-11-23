＜速報＞“女王戴冠＆V賞金6億円超”の米女子最終戦は最終R 山下美夢有はパー発進
＜CMEグループ・ツアー選手権 最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の最終ラウンドが進行中。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
日本勢は8人が出場。2サム1ウェイの組み合わせで、日本勢の先陣を切るのは山下美夢有。日本時間午後10時30分にリディア・コ（ニュージーランド）とスタートし、出だし1番パー5を2パットのパーで滑り出した。優勝すればルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）に続きプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）を戴冠することができたが、首位との差は16打と厳しい状況となっている。午後11時20分には西郷真央と古江彩佳が同組でティオフ。岩井千怜、勝みなみと続々とコースに飛び出していく。畑岡奈紗はレクシー・トンプソン（米国）との組み合わせ。岩井明愛は午前1時にプレーを開始する。【日本勢のスタート時間】※日本時間山下美夢有 10:30西郷真央、古江彩佳 11:20岩井千怜 11:30勝みなみ 11:40畑岡奈紗 0:30竹田麗央 0:50岩井明愛 1:00
