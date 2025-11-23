タレントの井上咲楽（26）が23日、自身のインスタグラムを更新。9月に行われたベルリンマラソンで訪れたドイツでカメラを紛失してしまったことを明かした。

「ベルリンでカメラを無くしました！」と書き出した井上。「VlogをYouTubeで出そうと意気込んでいましたが、日本に帰ってきたらカメラがないことに気づきました。おそらくベルリンのタクシーの中に忘れてきました…」とタクシーに置き忘れたと推測した。

「それまで撮っていたYouTubeのバックアップもとっていなくて、データごと全てなくなったことに愕然…（これ以降、撮影したら二重でバックアップを取るようになりました。）」とデータのバックアップをしていなかったといい、Youtube用の映像が全てなくなってしまったことも明かした。

そして、現地で出会った日本人の協力を得て、映像を送ってもらい、「人任せvlog」を作ったことを報告。「カメラをなくさなかったら、こんなに長くベルリンの余韻を楽しめなかった」としみじみ。「dmをしてみようと思えなかった！YouTubeをやっててよかったな〜と思ったのでした。みなさんに感謝！」と感謝の思いをつづった。

フォロワーからは「カメラに納めた事が全てじゃない」「ドンマイ」「全てポジティブに転換していて素晴らしい」「素敵な縁に恵まれてカメラはなくしたけど幸せな人生だと思います」などの声が寄せられた。