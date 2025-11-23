NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が23日に放送され、巨人OBの清原和博氏（58）がVTRで出演。現役時代の乱闘を振り返った。

この日のテーマは死球。清原氏は23年間の現役生活でプロ野球史上最多となる196個の死球を受けた。自身への内角攻めについて「（自身は）中堅から右方向の打球が多かったので踏み込ませないように、ある意味、恐怖心を与えるためだと思う」と相手バッテリーの心理を分析した。

死球を受けると「当たった瞬間はかなりイラッとする」と告白。「淡々とは（一塁まで）歩いて行けないので、相手をちょっとにらみつける」と当時を振り返った。

西武4年目だった89年には死球をきっかけに大乱闘も起こした。ロッテの投手・平沼定晴から左肘に死球を受けると、相手にバットを投げつけ、突進しながら体当たり。両軍が入り乱れる事態になった騒ぎを「投手に向かってバットを投げたのは僕ぐらい」と振り返った。「反射的に…」と説明しながらも「やりすぎてしまった」と反省の色を見せていた。