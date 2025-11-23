南アフリカを訪問中の高市総理は一連の日程を終えましたが、焦点だった中国の李強首相との接触はありませんでした。高市総理はあらためて「中国との対話にはオープンだ」と話した上で、今後も適切に対応していくと強調しました。

高市総理

「今回のG20サミットでは、李強総理と会話する機会はございませんでした。我が国としては中国との様々な対話について、オープンでございます。扉を閉ざすようなことはいたしておりません」

G20サミットに出席するため、南アフリカを訪問中の高市総理ですが、焦点だった中国の李強首相との接触はなく、「日中間に懸案と課題があるからこそ、それらを減らし理解と協力を増やしていくべきだ」と強調しました。

台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁に中国が反発を強めていますが、高市総理は「中国との間で戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していくという方針は、総理就任以来、一貫している」と話し、あらためて「中国との対話にはオープンだ」と強調した上で、「主張すべき事は主張していくことが大事だ」として、今後も適切に対応していくとの考えを示しました。