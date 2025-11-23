Image: Amazon

これは買ってもいいでしょう（確信）。

Ankerのワイヤレスヘッドホンのフラッグシップモデル「Anker Soundcore Space One Pro」が、Amazonのタイムセールで1万1000円オフの1万5990円となっています。

もちろん過去最安。正直、この値段でこれ買えるの幸せだと思います。

装着感よし、音もよし

このヘッドホン、新製品発表会で試聴したことがあるのですが、まず装着感がいいんですよ。マシュマロかぶってるみたいな感じで（マシュマロ被ったことないんですけどね）。圧迫感がほぼなく、耳アタリもよくて、長時間着けていても痛くなりにくそうでした。

で、サウンドも上々。ここ最近のAnkerのヘッドホンやイヤホンの音質はかなりいいんですけど、これも期待に違わぬ高音質。ノイキャンも強力です。

元のお値段は2万6990円。正直その値段でもお買い得感高いなと思っていましたが、ここにきて一気に値下げ。これこそ買い時です。

ブラックとシャンパンゴールドがあるんですが、一時期シャンパンゴールドが人気すぎて品薄状態だったんですよね。最近では街中で着けいてる方も多く見かけます。シャンパンゴールドかわいいですもんね。

前々から狙っていた方、今です。今すぐです！

