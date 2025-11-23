2025年11月1日（土）から、『フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店』にて『北のごちそう バターチーズサンド 北海道チェダーチーズ』の限定パッケージ『冬景色』が登場しています。

『フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店』限定の『北のごちそう バターチーズサンド 北海道チェダーチーズ』は、開店からわずか3か月で販売数35,000個を突破した人気商品。

なかでも、美瑛や富良野の風景を切り取った写真家・前田真三氏の作品によるパッケージシリーズは、これまでに『麦秋の丘』『ラベンダー畑』が発売され、いずれも大人気！

今回加わった『冬景色』は、美瑛町の雪原に佇むキタキツネの姿が写った限定パッケージ。北海道の旅の思い出をやさしく彩ります。

さらに、「まるでバター」「濃厚なのにさっぱり！」「バターなのにペロリと食べられる」と発売から大人気の『北海道バターケーキ』も、『新千歳空港 クラフトスタジオ店』で発売されることになりました！

北海道のおいしさをたっぷり詰め込んだバターケーキはお土産にぴったりです。

詳細情報

北のごちそう バターチーズサンド 北海道チェダーチーズ

価格：3個入 1,350円／6個入 2,570円／9個入 3,672円

販売場所：フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の素材のおいしさを生かして作られた、新千歳空港限定味『北のごちそう バターチーズサンド 北海道チェダーチーズ』。北海道美瑛小麦を使ったサクホロのサブレと、北海道バターとチェダーチーズの相性が抜群♡

限定パッケージは、北海道旅行のお土産としても、贈り物としてもおすすめですよ◎

まるでバターそのものという感じの『北海道バターケーキ』もぜひチェックしてみてくださいね！

【画像・参考】【新千歳空港限定発売】3か月で35,000個を突破した人気商品「北のごちそう バターチーズサンド」に前田真三氏作品の限定パッケージ「冬景色」登場！北海道バターケーキも販売開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。