1枚でおしゃれが叶う！【ハニーズ】ガバッと着るだけ！「主役級トップス」

忙しい朝は、ガバッと着るだけでおしゃれが完成する、「主役トップス」に頼るのが◎ そこで注目したいのが、【ハニーズ】のアイテムです。編集部が注目した、コード刺繍や重ね着風のデザインが施されたスウェットは、カジュアルに着られてコーデが即決まるのが嬉しいポイント。ベーシックなボトムと合わせるだけで、自然とこなれた印象が狙えます。

コード刺繍でニュアンスたっぷりに

【ハニーズ】「コード刺繍ゆるトップス」\2,980（税込）

ラフな印象のゆるめのスウェットに、ニュアンス感たっぷりのコード刺繍を施した1枚。緩やかに描かれたウェーブのラインが、今っぽさを感じさせてくれます。ほどよいボリューム感で体型を拾いにくく、リラクシーに着られるのも魅力。「適度に厚みのある綿100％の裏毛素材」（公式サイトより）だから、寒い日も安心して頼れそうです。

ガバッと着るだけでレイヤード風コーデが完成

【ハニーズ】「レイヤード風スウェット」\2,280（税込）

スウェットの裾からシャツを覗かせたような、レイヤード風デザインがポイントの1枚。ガバッと着るだけでスタイリングが完成して、こなれた雰囲気を演出してくれます。合わせるボトムを選びにくいデザインで、パンツ派の人にもスカート派の人にもおすすめできそう。「シャツ部分は、シワになりにくい綿混素材」（公式サイトより）と、扱いやすさの面もグッド。

Writer：Anne.M