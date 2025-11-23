【リレハンメル（ノルウェー）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは２３日、女子個人第２戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が１３４メートル、１３３メートルを飛び、合計２８３・６点で前日の第１戦に続いて個人２連勝を飾った。

通算でも２勝目。伊藤有希（土屋ホーム）は６位、高梨沙羅（クラレ）は１４位だった。

２２日の男子個人第１戦は、小林陵侑（チームＲＯＹ）が１３６メートルと１２７メートル５０を飛んで合計３０４・１点で日本勢最高の５位。小林朔太郎（雪印メグミルク）が１７位、二階堂蓮（日本ビール）が２０位、中村直幹（フライングラボラトリー）が２８位だった。昨季総合王者のダニエル・チョフェニヒ（オーストリア）が通算９勝目。

丸山の勢いが止まらない。トップバッターを務めた開幕戦の混合団体、前日の個人戦初勝利に続き、この日の個人第２戦でも連勝を飾った。「今日も優勝できてうれしいです」。試合後、にこりとほほえんだ。

予選で他の選手よりゲートを４段下げながら最長不倒の１３４メートルを飛び、断トツで通過。本戦も強かった。１回目に１３４メートル、２回目に１３３メートルを飛び２位に２８・８点差で勝利。２５・８点差をつけた個人第１戦に続く圧勝だった。

昨季まで個人総合２連覇の女王ニカ・プレブツ（スロベニア）が開幕からまだ調子が上がらないとはいえ、今の丸山は女子の金城芳樹ヘッドコーチが「無双状態」と評するほど絶好調だ。課題だった助走の滑りを改良するため、昨季から複数の機器を使って足裏の感覚を磨いた取り組みが威力を発揮している。

Ｗ杯で女子種目が初採用された２０１１〜１２シーズン以来、昨季初めて表彰台を逃した日本勢。２連勝にも「課題はまだまだある」と頼もしい丸山が、今季はスタートから力強く引っ張っている。（福井浩介）