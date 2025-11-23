29歳の俳優が一目惚れした27歳美女のハイスぺ彼氏に、彼女への好意を堂々と明かし、猛アプローチを開始。その美女に想いを寄せる男性は合計4人になり、モテぶりに注目が集まった。

【映像】ハイスぺ彼氏の誰もが羨む彼女（抜群のスタイルも）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

恋人と“お試し破局”をして7日が経過したその日の朝、共同生活を送る家のダイニングルームには、ミチル（29歳／俳優）とタカマサ（31歳／コンサルタント）の姿が。2人は新しい恋の状況を探り合い、「気になっている人いるの？」と聞かれると、ミチルは「俺、レイナさんともお出かけしてみたいかも」と答えた。

2チームが初めて一堂に会した食事会で、ミチルが心惹かれたレイナ（27歳／BAR経営）は、タカマサの元恋人。レイナのことが気になっていると打ち明けられたタカマサは「（デートに）行ってらっしゃい」と冷静に返したが、その表情はやや複雑そうにも見えた。

タカマサの前では遠慮もあったのか「お出かけしてみたいかも」と断言を避けたミチル。しかしインタビューでは「レイナさんが現れて、自分の気持ちを注げる人だなと思って。今はその気持ちに素直に、レイナさんと向き合いたい」と、レイナへの想いをはっきり口にしていたのだった。