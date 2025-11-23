『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）第7話では、タイトルにつながる「継承」というキーワードが浮上した。

「競馬の世界において、競走馬の評価はその血統に大きく左右される。生産者は父母の成績だけでなく、近親馬の実績や何代にもわたる系譜の精査から新たな交配を模索する。馬主には、血統を守るという重大な使命が課せられている」

2018年、雨の有馬記念でロイヤルホープの力走を目の当たりにした耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）を介して耕造（佐藤浩市）に会うことを申し入れた。引退したホープは、種牡馬（種馬）となって次世代を残すことになった。

父から息子へ。競走馬における交配を描く第7話は、「継承」という本作の主題に足を踏み入れる。同時にそれは主役交代を知らせるサインでもあった。

耕造と愛人の子である耕一の関係は、一般的な親子のあり方と異なる。耕一は「僕は不幸なんですか」と問いかける。「本当に助けが必要なとき、その子のそばにいることができるんですか？」と質問する耕一は、父の酷薄さを非難するようでもあった。

助けを差しのべる手を振り払う耕一は、何のために耕造と会ったのか？ 耕一が親子の情を求めていないことは明らかだ。二人の間で交わされた会話は、感情的な衝突をのぞけば、もっぱら馬の話に終始し、その内容は表面的なものにとどまっていた。栗須は加奈子（松本若菜）と話すうちに、耕一に別の意図があることに気づいた。

不器用な性格の耕一は、馬に関しては情熱を惜しまない。その熱意は父の耕造を上回るほど。耕一にとって、ホープの馬主が父だったのは偶然であり、ホープの相手に選んだのがロイヤルハピネスだったことも偶然の範疇だ。それを作為的なフィクションと言うのは簡単である。

けれども、本当に偶然だろうか？ 耕一の馬を見る目は母の美紀子（中嶋朋子）譲りだ。美紀子は勝ち馬を見抜く直感を持っており、美紀子が選んだのが優良馬を産むハピネスだったことは一貫性がある。耕造について「馬の良し悪しはわからないから、馬の後ろにいる人間を見る」という台詞があった。耕造は栗須を抜てきして、競走馬の仕事をまかせた。耕一も栗須の誠実さを信用した。人を信じるスタンスにおいて、この親子には共通点がある。

そういったすべては「縁」と表現することが可能だ。今作が秀逸なのは、単に人と馬の数世代にわたる継承を描くのではなく、親子の真情を重ねていることだ。生まれてくる仔馬が「耕一にしか受け取れない馬」で、耕一に相続させるため生きようとする耕造は、その最たるものである。王道でありながら、陳腐さとは無縁なのが今作である。

『ザ・ロイヤルファミリー』は、父と母の思いを織り込んでおり、第7話でも、印象的な台詞があった。耕一の反発を受けて、耕造が発した「幸せになってもらいたいという俺の気持ちは、たとえお前が幸せの絶頂にあるとしても失せることはない」や、加奈子から息子・翔平（市原匠悟）への思い（「この人私の子どもだった人だよね」「別々の人間になっていく」「早く成長しないといけないのは私のほう」）に深くうなずいた人も多かったのではないだろうか。

ホープとハピネスの子ども「ロイヤルファミリー」は勝利を運命づけられている。ファミリーの額にある白斑は父譲りで、稲妻のような形のホープに対して、ファミリーはダイヤモンド型。ロイヤルファミリーのデビュー戦は、ホープと同じようにスタートで出遅れながら、最後の直線でライバルを抜き去った。血統と人々の思いが融合した勝利だった。

耕造の死は、馬主の地位の相続として栗須の口から間接的に語られる。耕造は家族を愛した人物だった。最後に生まれた馬に「ファミリー」と名付けたのは、耕一も家族の一員であるというメッセージでもあるだろう。競走馬を相続した耕一は、耕造の夢も受け継いだ。第8話の予告では、馬主となった耕一の挑戦が映された。中川大志の登場も示唆され、主役交代で物語は最終コーナーにさしかかる。

（文＝石河コウヘイ）