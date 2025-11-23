「体操着×ビキニは刺激レベルがケタ違い…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《視線クギ付け超圧巻ボディ》に世界が熱狂

大胆さと可憐さを両立

『「ド迫力のハミ乳が限界スレスレ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《常識を覆すボリューム満点ボディ》に話題騒然』が大きな注目を集めた、菌烨takoがインスタグラムを更新。

大胆さと可憐さを両立させた最新ショットを公開し、SNSが騒然となっている。

彼女が披露したのは、体操着とスポーツウェア、そして大胆なインナーを重ねた、いわば“日常”と“非日常”を一枚で対比させたかのようなスタイリングだ。

彼女の手にかかれば、単なるスポーツウェアが一瞬で視線を奪うファッションアイテムに変貌する。

まず目を引くのは、ジャージのジッパーを胸元まで大胆に下げ、下に着た白の体操着を軽く引き上げたレイヤード。

その下からのぞくのは、ネイビーのビキニトップ。シンプルながらも曲線を強調するデザインが、彼女のシルエットをより際立たせている。

菌烨takoが世界中で支持される理由は、単なる“露出”ではない。それは、衣装、ポージングなど、あらゆる細部にまで配慮された、美学としてのセルフプロデュース力にある。

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐

