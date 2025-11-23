Image: ハレルヤ

毎日持ち歩く財布だから、使い勝手は当然のこと、長く愛用できるものを選びたいもの。

手のひらに収まるコンパクトサイズながら、驚くほどの収納力をもつ「FOLIO2.0 Noble」は、爆発的人気を博した財布シリーズのなかでもとくにクラス感のある本革財布。

キャッシュレス決済が一般化した今の時代に合わせた、スマートな設計をご紹介します。

コンパクトな見かけによらない、機能的な用途別ポケット

「FOLIO2.0 Noble」は、カード用ポケットを全部で11ヶ所に装備。

GIF: ハレルヤ

毎日の買い物で使うポイントカードは左側、免許証など必要だけど頻繁には使わないカードは中央、定期券など単独で取り出したいカードは右側など、用途別に分けて整理整頓できます。

GIF: ハレルヤ

また「FOLIO2.0 Noble」の小銭入れには仕切りが設けられており、種類に応じて仕分けが可能。取り出したい小銭を素早く選べるので、レジ前でモタモタすることもありません。

Image: ハレルヤ

同じく札入れ部分にも仕切りがあるので、何が何枚入っているかが一目瞭然。支払いをスムーズにしてくれます。

他にも、鍵や常備薬等を入れておくためのフリーポケットが用意されているなど、見かけのコンパクトさからは想像できないほど使い勝手の良さが追求されています。

防水性能に優れた本革だから、汚れにくい

GIF: ハレルヤ

また、いつでもキレイをキープできるように「FOLIO2.0 Noble」は防水革を採用。本革の弱点を解消しています。

GIF: ハレルヤ

よくある表面コーティングとは異なり、防水剤が革繊維の奥深くまで染み込んでいるため、革の裏面だけでなく傷からの浸水にも強いのが特長。雨に濡れても、汗や飲み物をこぼしても、さっと拭き取るだけでOK。

お手入れが面倒だからと本革財布を敬遠していた人も、これなら気にすることなく愛用できますね。

シーンを選ばない大人のアイテム

Image: ハレルヤ

さらに、ビジネスシーンにも映える本革製の質感は、大人が使うアイテムとしてのクオリティーをしっかり確保。

Image: ハレルヤ

カラーラインナップはブランデー、ネロ、オーカーといったダークトーンで、クラス感のある大人の雰囲気を引き立ててくれます。

Image: ハレルヤ

スマートフォンと一緒にポケットに入れて、身軽に出かける。そんな現代的なライフスタイルを実現する相棒として、「FOLIO2.0 Noble」は、きっとあなたの期待に応えてくれるでしょう。

「FOLIO2.0 Noble」は、数量限定の割引販売中。気になる人は、お得に入手できるチャンスを逃さないように、お早めのチェックをお忘れなく！

>> 防水性を兼ね備えた「てのひらにおさまる二つ折り財布」FOLIO2.0 Noble

Image: ハレルヤ

Source: CoSTORY