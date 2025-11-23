◆明治安田J2リーグ第37節 藤枝0―0鳥栖（23日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）

サガン鳥栖は1年でのJ1復帰の道が断たれた。アウェーで藤枝に引き分け、勝ち点58の8位。J1昇格プレーオフ（PO）圏内の6位仙台との勝ち点差は4で、1試合を残してPO進出の可能性がなくなった。

鳥栖は昨季、13シーズン在籍してきたJ1からの降格が決定。14年ぶりにJ2で戦った今季は昨季C大阪を指揮した小菊昭雄監督を招き、育成型に特化して選手を育てながらも1年でのJ1復帰を目指してきた。U―22（22歳以下）日本代表の新川志音ら若手の台頭もあったが、37試合で45得点と得点力不足が響き、大事な11月の3試合で1分け2敗と失速した。

クラブを運営するサガン・ドリームスの内田弘会長と小柳智之社長は公式サイトに連名で声明を発表。「今シーズンお約束した“復帰”という目標を達成できず、応援してくださった皆さまに深くお詫び申し上げます。この悔しさを胸に、サガン鳥栖は必ず強くなって再チャレンジを致します」などとコメントした。

J2サガン鳥栖 内田会長＆小柳社長の声明文

「いつもサガン鳥栖に対してファン・サポーター、スポンサー・パートナーの皆さまのご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。

その中で今シーズンお約束した“復帰”という目標を達成できず、応援してくださった皆さまに深くお詫び申し上げます。

目標に向かって走り続け、戦い抜いた選手・スタッフの努力、そしてどんな時も支えてくださったファン・サポーターの皆さまの声援に心より感謝いたします。

この悔しさを胸に、サガン鳥栖は必ず強くなって再チャレンジを致します。

最後になりますがホームでの最終戦が11月29日（土）にございます。必ず最後勝利で締めくくる最終戦にしたいと考えております。

最後までピッチで戦う監督、スタッフ、選手に対して熱いご声援を引き続き宜しくお願いします」