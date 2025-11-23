◇練習試合 帝京7―1国学院久我山（2025年11月23日 帝京）

秋季高校野球東京大会を制し、来春選抜の出場を当確とした帝京が23日、国学院久我山と練習試合を行い、7―1で快勝した。

金田優哉監督は「周囲から“国学院久我山さんはこの秋、凄く良いチーム”と聞いていまして、ぜひ練習試合を、とお願いしたところです。秋はたくさんの公式戦を戦うことができ、試合の進め方、勝ち方はある程度分かってきたので、あとは全国で勝つために基準を上げていく作業をしたい」と語った。

来春選抜から高校野球に導入される指名打者（DH）制への適応が躍進の鍵となる。この試合では本来、一塁手と投手を兼任する右腕・安藤丈二（2年）がDHに入った。「先日、山梨学院さんの（投打二刀流の）菰田選手をDHにしてブルペンで（救援登板を）待機できるという記事を拝見しまして、ちょっとやってみようかなと。守りのストレスもないですし、打線は厚くなりますよね。パターンを持っておく必要があると思います」と準備を進めている。

さらに金田監督は投手の練習メニューにも言及した。「DHを解除して投手が守るケースを想定して、パスカルや安藤らの主力投手はこの冬も守備、打撃、バント練習は継続します。（現状でベンチ入りしていない）他の投手はピッチャーの練習に専念することも可能です」と構想した。選抜でベンチ入りしない投手には当然、試合で打撃や他のポジションを守る機会は訪れない。つまり、現状でベンチ外の投手はまずは投球能力を伸ばすためのメニューに集中することが可能だ。逆転でベンチ入りを果たしたとしてもDHを解除しなければ打撃、他ポジションでの守備力は試合に影響を与えない。

「どのチームにも向かい風が吹くことはないと思います。可能性が広がる選手もたくさんいるでしょうし、夏になった時こそ、ピッチャーの負担軽減という意味で生きてくると思いますね」と好意的に受け止めた。高校野球100年の歴史に加わるDHの歴史。強打で打ち勝つことを追求してきた帝京は追い風にしたい。（柳内 遼平）