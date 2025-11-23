歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）が22日、『初春大歌舞伎』の取材会に出席。歌舞伎の世界を描き、大ヒット中の映画『国宝』の影響を語りました。

團十郎さんは最近の歌舞伎について、「昨今のエンタメ、映画もろもろ（の影響）で、我々が出ている舞台の客層が、随分若い方々が増えてきたなと実感としてある」と明かしました。

また、「10月の京都（の南座）や、博多座で、お客様を舞台に上げることをさせていただきました。その時100〜200人くらい（お客様が手を）挙げられるんですけど。（選ばれた1人が舞台に）上がってきたときにお話を聞くと“初めて歌舞伎を見る”と。“何でですか？”と言うと、“『国宝』を見たから来たんだ”という方が多かった」というエピソードを話し、「今だったらもっと学んで歌舞伎を楽しんでみようと思ってくださる方が、昨年のこの時期に比べたら明らかに多くなっている感覚がある」と語りました。

■『初春大歌舞伎』で古典に重きを置いたワケ

2026年1月3日から新橋演舞場にて行われる『初春大歌舞伎』。昼の部はユーモラスなご祝儀舞踊『操り三番叟』から始まり、歌舞伎十八番『鳴神』、團十郎さんが10年ぶりに熊谷次郎直実を勤める時代物の名作『熊谷陣屋』などを上演します。

そして、夜の部では、長男・市川新之助さん（12）が初役で主人公の曽我五郎を勤める『矢の根』、長女・市川ぼたんさん（14）も出演する市川團十郎家所縁の名作『児雷也豪傑譚話』、親子3人で共演する歌舞伎舞踊の大曲『春興鏡獅子』が上演されます。

今回の演目で古典が並ぶ理由を聞かれた團十郎さんは、「今だったら、より歌舞伎が好きだった方も、歌舞伎を見たことない方も、歌舞伎に挑戦している方も、（古典を）学んでみたいと思ってくださるんじゃないかな。楽しんでもらえるような状況に入ってきただろうと。“迎合する”ではなく、“歩み寄っていだたく”というフェーズに入ってきた。そういう意味で、古典を並べていくと決めさせていただいた」と答えました。