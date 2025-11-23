ÍµÈ¹°¹Ô¡¡ÌÜ¹õÏ¡¡ØSHOGUN2¡Ù½Ð±é¤Ë´¶Ã²¡Ö¸µ¤¢¤½¤³·Ï¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¹¥´¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£³Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬À¤³¦Åª¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤¬£±£¸Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æµ¯ÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×¥·¡¼¥º¥ó£±¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤áÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÏÍèÇ¯£±·î¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£±·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌÜ¹õ¤ò½ü¤¯£¸¿Í¤Ç°ì»þÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¡£¤³¤ì±Ñ¸ì¤«¤Ê¤¢¡¢ÅöÁ³¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£¡Ö¤¢¤ó¤À¤±Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢à¸µ¤¢¤½¤³·Ï¤Î»öÌ³½êá¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¥¹¥´¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
à¸µ¤¢¤½¤³·Ïá¤ò¥¹¥´¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊª³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ê¤ã¡¢¥¬¥¤Î¤³¤í¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È¤«²Î¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥ó¡ª¥Ñ¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Áá¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤Ê¡£¥¹¥´¤¤¤È»×¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£