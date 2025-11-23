戦禍のウクライナから来日した安青錦関（２１）（安治川部屋）が、土俵に懸けた夢をかなえた。

２３日に福岡市の福岡国際センターで千秋楽を迎えた大相撲九州場所で、初優勝とともに大関昇進を確実にし、「言葉に表せない気持ち」と喜んだ。

ウクライナ中部ビンニツァ出身。ウクライナは柔道など格闘技が盛んで、昭和の大横綱・大鵬の父が同国出身という縁もあって相撲も親しまれている。７歳で相撲を始め、「いつか力士に」と胸を膨らませた。

転機は２０２２年２月に始まったロシアのウクライナ侵略。ドイツに一時避難したが、「やるなら今しかない」。１９年に堺市で行われた世界ジュニア選手権で知り合った山中新大（あらた）さん（２６）に「日本に行きたい」と連絡を取った。

２２年４月に単身来日。当時関西大相撲部主将だった山中さん宅に身を寄せ、相撲部の練習生として稽古した。そして山中さんの高校時代の恩師のつてを頼って安治川部屋に入門し、２３年秋場所で初土俵。しこ名の下の名前は、山中さんから「新大」をもらった。

幼少期から相撲と並行して続けたレスリング仕込みの足腰の強さと、ひたむきな稽古で初土俵から一度も負け越しなし。新入幕から５場所連続で２桁勝利を記録して番付を駆け上がってきたまな弟子に、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は「異国から来て相撲という文化を理解しようと一生懸命やっている」と目を細める。

優勝決定戦を制して引き揚げた花道の奥で、付け人と抱き合った安青錦関は、潤んだ目を拭った。「やってきてよかった。自分の選んだ道は間違いではなかった」。現在は関西大相撲部コーチで、千秋楽は自宅でテレビ観戦した山中さんは「自分にとっても人生で一番うれしい日になった。入門前から角界を沸かせる力士になると思っていたが、本当にすごい」と感激した。

避難者ら「跳び上がりそう」「負けないよう頑張る

」

安青錦関同様、日本に身を寄せているウクライナの人々からは歓喜の声があがった。

長崎県立長崎鶴洋（かくよう）高（長崎市）相撲部のエゴール・チュグンさん（１８）はこの日、中継で取組を見守った。２０２３年１０月に来日し、角界入りを目指して稽古に励む。「同じウクライナ出身の力士が初優勝し、跳び上がりそうだった」と喜び、「（安青錦関に）負けないように頑張りたい」と意気込んだ。

東京都杉並区に避難しているイェブトゥシュク・ビクトルさん（２９）も毎日、安青錦関の活躍を確認している。多彩な技で自分よりも大きな相手を倒す安青錦関に勇気づけられているという。

母国の戦況は悪化し、米国からは厳しい和平案を突き付けられている。「ウクライナ人が難しい時間を過ごす中、日本で結果を残していて本当にすごい。ウクライナ人初の横綱になって、世界中に活躍する姿を届けてほしい」と期待した。