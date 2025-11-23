「会いたい」は逆効果？男性の“追いたい本能”を刺激するLINEテク
「会いたい」とLINEを送ったのにスルーされた…。そんな経験はありませんか？実は男性は“追いかける恋”に燃える生き物。あまりにストレートな好意表現は、かえって気持ちを冷ますこともあるのです。そこで今回は、男性の“追いたい本能”を刺激するLINEテクを紹介します。
「あなたと一緒だと楽しい」が一番の引き寄せフレーズ
直接「会いたい」と伝えるより、「〇〇君と一緒にいると落ち着くな」「話してると笑いが止まらない！」といった“ポジティブな感情の共有”が効果的。彼の中で「また会いたい」と自然に思わせるのが、実は一番の近道です。
あえて会話を切り上げて“余韻”を残す
LINEが盛り上がってきたら、あえて「そろそろ寝るね」とサッと終了してみて。あえて続きを残すことで、彼の中に「もっと話したい」という余韻が生まれます。追われる恋には、“余韻”の演出が欠かせません。
“匂わせ”で誘導するのが上級者の恋テク
「会いたい」と連呼するより、「あのカフェ、〇〇君と行ってみたいな」など、あなたと一緒にいたいという“雰囲気”を漂わせるのがベスト。誘いのきっかけを自分から提供することで、男性の自発的な行動を促すのです。
恋の主導権は「好き」と言った方ではなく、「言わせた方」が握るもの。LINEでも押しすぎず、あえて引く余裕を見せることで、男性の“追いたい”スイッチが入るようにうまく誘導していきましょうね。
