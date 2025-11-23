「もう少しだけ待って！」ばかり…。離婚を先延ばしにする男の「本音」
「もう少しだけ待って」「今はタイミングが悪くて」という言葉を何度聞いたことか。
既婚者の彼の「離婚する！」という約束を信じたい一方で、現実は何も変わらないことに疲れる女性は少なくありません。
そこで今回は、そんな離婚を先延ばしにする男性の“本音”を解説します。
「待って」と言う時点で、そもそも“決める覚悟”がない
離婚を決断できない男性の多くは、最初から“選ばない”姿勢で関係を続けています。
家庭の安定も、あなたとの癒しも、どちらも失いたくないからこそ、
曖昧な言葉でその場をつないでるだけにすぎないのです。
先延ばしの理由は“あなたのため”ではなく“自分のため”
「子どもが小さい」「妻の体調がよくない」「仕事が落ち着いたら」。
もっともらしい理由を並べますが、その裏にあるのは“リスクを負いたくない”という本音。
あなたを不安にさせないような優しい言葉で取り繕いながら、
実際には家庭の安定も社会的立場も手放すつもりがないのです。
本当に離婚する男性は“勝手に”動く
本気で離婚を決めた男性は、宣言よりも行動が先。
別居の準備、弁護士への相談、生活の整理。
そのどれもが、あなたにいちいち相談せず“勝手に”進めるでしょう。
「もう少し待って」という言葉は甘く聞こえるけれど、あなたの未来を保証するものではありません。
待つ恋はあなたを消耗させますが、選び直す恋はあなたを強くします。
そろそろ、自分の時間と心を取り戻す選択をしてみてはいかがですか？
