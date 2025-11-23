「帰したくないな…」男性が女性との別れ際に見せる“本命サイン”とは
デートの終わり。駅までの数分に、男性の本音は静かにあふれます。
「帰したくないな…」と心のどこかで思っているとき、男性は言葉よりも“態度”に気持ちを乗せがち。
そこで今回は、別れ際だからこそ表れてしまう“本命女性へのサイン”を紹介します。
歩くスピードがゆっくりになる
帰り道になると、なぜか歩幅が小さくなる。
会っている最中よりも明らかにペースが落ちるのは、「この時間を終わらせたくない」という気持ちの表れ。
理性では“そろそろ帰らなきゃ”と思っていても、感情はあなたともっと一緒にいたい。
本命女性の前では、男性は無意識に“別れを引き延ばす行動”をとってしまいます。
話題を途切れさせない
駅が近づいているのに、急に新しい話題を振ってくる。
「そういえばさ…」「あ、これも言っとこ」など、些細な会話をつなげようとするのは、名残惜しさのサイン。
本命の前では“終わり”を自分から作りたくないため、会話をキープして距離を繋ぎとめようとする心理が働きます。
何度も振り返る、最後まで目で追う
別れ際に振り返る回数が多い男性ほど、本気度が高め。
「まだ見ていたい」「ちゃんと帰れるかな」--そんな気持ちが混ざり、視線が自然とあなたを追います。
本命女性には“最後の一瞬まで”心が向いてしまうもの。
あなたが見えなくなるまで目で追うのは、紛れもない特別サインです。
別れ際は、男性が最も素直になる瞬間。
歩幅・会話・視線--その小さな仕草の積み重ねが「帰したくない」の何よりの証です。
