浮気されているのは“ほぼ確実”。男性が見せる「怪しい行動」とは
彼氏の日々の行動に変化が起きた時、浮気されている可能性が高いでしょう。
そこで今回は、浮気中の男性が見せる「怪しい行動」を紹介します。
優しいと思える行動が増える
浮気中の男性の多くは、彼女に対して優しくなる傾向があります。
単純に彼女への愛が深まったというケースもありますが、一方で浮気しているという罪悪感がそうさせている可能性もあり、その場合は「浮気を怪しまれたくない」「本気で好きなのは彼女だけ」などという気持ちを前面に出そうとしているのでしょう。
お金を節約するようになる
浮気には色々と出費が伴うので、普段の生活でお金を節約し始める男性も。
残業や休日出勤などが増える
繁忙期でもないはずなのに、彼氏の残業や休日出勤などが増えているようなら要注意です。
本当に仕事が思いがけず忙しいというケースも考えられますが、浮気相手と会うための時間を確保するために仕事を言い訳にする男性は少なくありません。
彼氏の行動の変化が見られるなら、良い意味で変化した可能性もある一方で、浮気されている可能性をあるので、特に今回紹介した行動には注意してみてくださいね。
🌼原因は自分に?! 「浮気されがち」な女性に見られる特徴