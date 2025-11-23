これが100点の回答です。「彼氏いる？」と聞かれた時の模範解答
気になる男性から「彼氏いる？」と聞かれたら、あなたはどう答えますか？
その答えの内容によって男性が抱く思いは変わってくるので、ぜひ今回紹介する模範解答を使ってみてください。
「いるって言ったら悲しんでくれる？」
「いるって言ったら悲しんでくれる？」と返答すれば、自分の好意を見せつつ男性を試せます。
彼から「悲しい」「辛い」と言われたら、脈ありの確信が持てるでしょう。
「いないけど、欲しいな」
「彼氏はいないけど、欲しいとは思っている」という答え方もおすすめ。
このように言えば、やんわりと彼氏募集中であることが伝わりますから、男性もあなたにアプローチしやすくなるでしょう。
逆に「いないし、欲しいとも思わない」と強がってしまうと、あなたに好意がある男性も諦めてしまいます。
「もうちょっとでできるかも…」
彼氏がいるのか聞いてきた彼と、友達以上恋人未満の関係なら「もうちょっとでできるかも…」と答えてみてください。
あなたと恋人になることを期待していた彼は、こう言われて焦るはず。
そして、焦った勢いでそのまま告白してくるかもしれません。
「〇〇くんみたいな彼氏なら欲しいかな」
「〇〇くんみたいな彼氏なら欲しいかな」と言われて、嬉しくない男性はいないでしょう。
これは、あざとい女性が使うテクニックの１つで好意を前面に出すやり方。
男性に「イケる！」と思わせて、自分のことを強く意識させる方法です。
「彼氏いる？」と聞かれた時に女性がどう答えるかで、男性の出方は変わります。
ですから、気になる男性から聞かれた時は好意を軽く見せることを心がけて答えを選んでくださいね。
