【ダイエットの常識】やめるだけで簡単に痩せる！大人世代が冬に太る「NG食べ方習慣」３つ
冬になると「体重が増える」「見た目がもたつく…」と感じる人は少なくありません。理由は“食べる量”よりも、実は“食べ方のクセ”。特に大人世代は、代謝がゆるやかに落ち始める時期だからこそ、何気ない習慣が冬太りの引き金になります。そこで今回は、やめるだけでスルッと体が軽くなる「冬のNG食べ方習慣」を紹介します。
温かい麺類ばかりに頼る“単品食べ”
寒い日はどうしてもラーメンやうどんなど、温かい麺類に手が伸びがち。でも、麺類は“糖質だけに偏りやすい”ため、タンパク質や食物繊維が不足し、血糖値が急上昇。これが冬太りの大きな要因に。さらに単品食べは満腹感が続きにくく、後からお菓子に走りやすいのも落とし穴です。
対策はシンプル。麺類を食べる日は、ゆで卵・豆腐・海藻・サラダなど「ちょい足し食材」を先にひと口。食べる順番を変えるだけで血糖値の乱高下が抑えられ、“太りにくい食べ方”に一気に近づきます。
“ながら食べ”で気づいたら食べすぎている
冬は家で過ごす時間が増えるため、テレビやスマホを見ながら“無意識のパクパク”が起こりやすい季節。特にドーナツやチョコなど“高脂質で食べやすい物”ほどスピードがついてしまい、気づけばカロリー超過…なんてことも。
ながら食べは、脳が“食べた量”を把握しにくいのが最大の問題。まずは「ながら」をやめて“座って、味わって食べるだけ”。これだけで満足感が一段上がり、自然と食べる量が落ち着きます。冬の体重増加ストップには、ちょっとした意識の切り替えが重要です。
夜遅い時間の“温かい炭水化物”
冬の夜、湯気の立つラーメン・雑炊・鍋のシメ…最高においしい瞬間ですよね。ですが、夜遅い時間帯の炭水化物は、体脂肪として蓄積されやすい“ゴールデンタイム”。大人世代は特に、夜の代謝が下がりやすいため、同じ量でも太り方がまるで違います。
対策は、夜は具だくさんスープ・汁物・タンパク質中心に切り替えること。「どうしても麺やごはんが食べたい日」は、20時までに済ませるだけでも翌日の体の重さが変わります。
冬の太りやすさは「何を食べるか」より「どう食べるか」。NG習慣をひとつずつ手放すだけで、体は驚くほど軽くなり、見た目の変化もついてきます。無理のない“食べ方ダイエット”で、冬太りを今年こそ徹底回避しましょう。＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
🌼食事内容は変えず３ヶ月で−５kg！夕食を“２時間前倒し”するだけ【簡単ダイエット】