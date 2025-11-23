セリエA 25/26の第12節 ベローナとパルマの試合が、11月23日20:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはギフト・オルバン（FW）、ジオバネ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはパトリック・クトローネ（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、マティアス・ルービク（DF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。パルマのマテオ・ペレグリーノ（FW）がヘディングシュートを決めてパルマが先制。

ここで前半が終了。0-1とパルマがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベローナは後半の頭から選手交代。ジャン・アクパ（MF）からアル・ムスラティ（MF）に交代した。

54分、ベローナが選手交代を行う。アントワーヌ・ベルネード（MF）からダニエル・モスケラ（FW）に交代した。

64分、ベローナは同時に2人を交代。ギフト・オルバン（FW）、ビクトル・ネルソン（DF）に代わりアミン・サール（FW）、ウナイ・ヌニェス（DF）がピッチに入る。

その直後の65分ベローナが同点に追いつく。ダニエル・モスケラ（FW）のアシストからジオバネ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

77分、パルマは同時に2人を交代。サシャ・ブリチギ（DF）、パトリック・クトローネ（FW）に代わりエマヌエレ・バレリ（DF）、アドリアン・ベネディチャク（FW）がピッチに入る。

80分パルマが逆転。マテオ・ペレグリーノ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パルマが1-2で勝利した。

なお、ベローナは42分にジオバネ（FW）、55分にアル・ムスラティ（MF）、70分にウナイ・ヌニェス（DF）、89分にマルティン・フリーゼ（MF）に、またパルマは9分にエンリコ・デルプラート（DF）、39分にマテオ・ペレグリーノ（FW）、48分にサシャ・ブリチギ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-23 22:30:20 更新