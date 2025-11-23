京都の味を楽しめる朝食ビュッフェ。【ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路】では肉も野菜も満足感たっぷり
【ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路】の朝食ビュッフェは京都ならではの料理や食材が魅力です。おばんざいや湯葉を使った豆乳鍋など手作りのお惣菜はもちろん、京都の名店「進々堂」のパンを食べられるのも嬉しいです。是非京都の朝食を楽しんでみてください。
｜旅先で嬉しい朝食ビュッフェ
朝食は１階レストラン「梅ごろも」で6時30分から10時まで、１人￥2,200（税込）。11時30分から15時（L.0.14時30分）まではランチビュッフェを行っていて、大人￥2,970、小学生￥1,485、未就学児は無料です。
▲朝食会場の「梅ごろも」
レストランの壁には、茶碗をモチーフに箔などで着彩した装飾が施され、京都の賑わいを演出。窓際にもテーブルがあって、柔らかな朝の光の中で朝食をいただけます。
▲出来立て料理が並ぶビュッフェ台
｜京都の味を楽しめます
地元の食材や伝統料理を食べられるのは、旅先ならではの醍醐味。丁寧に味付けされた “京都の味” を用意します。
鶏出汁のスープが美味しい「豆乳鍋」は、京都のブランドポーク “京の都もち豚” のバラ肉やたっぷりの野菜、京都名物の湯葉も入る豪華版。まろやかな味わいで、体も温まりました。
▲京都のもち豚を使った「豆乳鍋」は通年で提供
湯葉と並んで古くから豆腐文化が定着している京都。取材したころは夏のメニューでしたが、豆腐を使ったヘルシーな料理は季節ごとに変わります。シーザーサラダに豆腐を加えた和洋折衷の一品は、赤紫蘇のふりかけ “ゆかり”の塩味を加えたサッパリ味、かつ日本らしい味でした。
▲夏のメニュー「豆腐とゆかりのシーザーサラダ」
鶏肉がゴロゴロ入った「デミトマト煮込み」は、味わい深いデミグラスソースに食物繊維の豊富な牛蒡が加わる逸品です。ベジタリアン向けに味付けされた「野菜炒め」もありました。
▲「若鳥と牛蒡のデミトマト煮込み」と「ペンネアラビアータ」、「野菜炒め」など
ローストポークも満足感の高いメニューのひとつ。低温調理されていてとっても柔らかでした。
▲「ローストポーク」と「皮つきポテトフライ」
▲スクランブルエッグやベーコン、グリル野菜など温かい料理が並びます
京都の家庭料理「おばんざい」は、この日「切干大根煮」と「小松菜と油揚げの煮物」、「ひじきの煮物」を用意。もちろん関西ならではの出汁の効いた「だし巻き玉子」もおすすめのひとつ。さらに京漬物も伝統の品。京都三大漬物のひとつ、柴漬けもありました。
▲和食コーナーは要チェック
日本海に面した丹後地方の郷土料理「バラ寿司」もおすすめです。彩も華やかで、京風のほんのり甘めの酢にこだわった味つけです。本来は四角く取り分けて食べますが、ホテルではお茶碗に気軽に盛っていただきます。
▲京都府の北、丹後の郷土料理「バラ寿司」
世界初のパンケーキマシーン「POPCAKEⓇ」が設置され、センサーに手をかざすと一口サイズのパンケーキを２枚焼くことがでます。フルーツを添えてアレンジも可能。海外からのお客さんに人気でした。
▲人気の自動パンケーキマシーン
食パンやチョコレートデニッシュなどのパンも味をそろえます。特に京都パンの老舗「進々堂」のバケットやミルクパン、キャラメルデニッシュは注目です。開業は大正２年（1913年）。大正13年（1924年）に創業者の続木斉が日本最初のパン留学生としてパリで修行。京都市民なら誰もが知っている名店です。
▲ぜひ味わっておきたい「進々堂」のパン
▲デザートコーナー
ドリンクコーナーにはコーヒー、紅茶、ソフトドリンクのほか、ドイツの飲料メーカー・オランカの「サプリメント・ドリンク」があって旅先の朝がとってもヘルシー。セルフで作るソフトクリームマシンもありました。
▲ドリンクコーナーにはシリアルも用意
｜多彩な味を楽しみました
若鳥と牛蒡のデミトマト煮込みやローストポーク、ソーセージなど肉料理が多いのが嬉しい反面、野菜が充実しているのも健康的な証。もちろん湯葉やお豆腐、バラ寿司など、京都の味も体験できるのは、旅先の朝食ならではの魅力です。
▲京都の味も楽しめる朝食
予想外の美味しさに出会うのが、パンと京漬物の組み合わせ。ライブキッチンで提供される「梅ごろもプレスサンド」はバケットに柴漬けとチーズ、ピクルスをサンドして、しば漬けの塩味と酸味がパンとベストマッチ。初体験の京都の味を楽しめます。
▲ライブキッチンで提供される「オムレツ」と「梅ごろもプレスサンド」
新鮮なサラダに合わせるドレッシングも京風です。公家の食文化から誕生した甘口の「西京味噌」と、甘味の強い人参「京くれない」、そして「しば漬け」の3種類をそろえます。
▲フレッシュ野菜のサラダ
ホテルと言えば “朝カレー” も試しておきたいところ。2種類のルーを使い、玉ねぎや人参などの香味野菜を何時間も煮込んだ自家製で、スパイスの効いた味です。
▲ホテルオリジナルの「梅ごろもビーフカレー」
京都でホテルに泊るなら、湯葉やお豆腐、西京味噌や柴漬けなど、それぞれ歴史のある食材を味わえるのも旅の醍醐味です。【ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路】の朝食ビュッフェで様々な味を試してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路 https://www.royalparkhotels.co.jp/the/kyotoumekoji/＞