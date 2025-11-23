中川大志、『ザ・ロイヤルファミリー』8話から出演へ！ 目黒蓮演じる耕一のライバルに
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話（11月30日放送）から、中川大志が出演。椎名善弘（沢村一樹）の息子で世代交代を狙う若手馬主役として登場し、耕一（目黒蓮）のライバルとして有馬記念制覇という夢の前に立ちはだかる。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』中川大志×目黒蓮の共演カットも！
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを描く。
中川大志が演じるのは、椎名善弘（沢村一樹）の長男・展之。幼稚園から大学までエスカレーター式で進学し、大学卒業後に起業。その後、馬主の資格を取得すると、同年代の馬主とともに有志で「若手馬主の会」を立ち上げ、親世代が築き上げた伝統や格式を打ち破り世代交代をもくろむ。同じく若くして馬主となった中条耕一（目黒蓮）の前に新たなライバルとして現れる。
第8話では、山王や椎名といった親世代に対抗する息子たち、若手馬主が台頭してくる。
中川は「熱を帯びながら、回を重ねるごとに推進力を増していく本作品のイチファンでもあります。クライマックスに向かって、益々ヒートアップしていく『ザ・ロイヤルファミリー』の世界に飛び込ませていただくのは、僕にとってとても刺激的なチャレンジです。憧れの妻夫木聡さんと初めてご一緒出来る事、同世代の目黒蓮さんとライバル役を演じられる事、数年ぶりに塚原監督の現場に立てる事など、挙げだしたらキリがないくらいの楽しみをいただきました。作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。ラストスパートの一端を担えますように。頑張ります！」とコメントを寄せた。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』中川大志×目黒蓮の共演カットも！
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを描く。
第8話では、山王や椎名といった親世代に対抗する息子たち、若手馬主が台頭してくる。
中川は「熱を帯びながら、回を重ねるごとに推進力を増していく本作品のイチファンでもあります。クライマックスに向かって、益々ヒートアップしていく『ザ・ロイヤルファミリー』の世界に飛び込ませていただくのは、僕にとってとても刺激的なチャレンジです。憧れの妻夫木聡さんと初めてご一緒出来る事、同世代の目黒蓮さんとライバル役を演じられる事、数年ぶりに塚原監督の現場に立てる事など、挙げだしたらキリがないくらいの楽しみをいただきました。作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。ラストスパートの一端を担えますように。頑張ります！」とコメントを寄せた。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。