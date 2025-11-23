お腹太りを解消へ！１日５セット【代謝UPとお腹の引き締めが同時に叶う】簡単エクササイズ
年齢を重ねるにつれ「お腹まわりが落ちにくい」と感じる人は少なくありません。実はその原因のひとつが、代謝の低下とインナーマッスルの衰えになります。そんな悩みに応えるのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】。寝転んだ姿勢で背骨をしなやかに動かすだけで、代謝を高めながらお腹の引き締めも同時に狙えて一石二鳥です。
スフィンクスキャメル
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて息を吐きながらお腹を薄くして、息を吸って準備する
（２）息を吐きながら、頭の上から腰の方向に順番に１本ずつ背骨をゆっくり丸めていく
（３）頭頂部が下がりきったら息を吸う
（４）息を吐きながら、腰から頭の方向に背骨を１本ずつ伸ばして（１）の姿勢に戻る
▲頭頂部を上に引き上げるイメージです
一連の動きを“１日あたり５回を目標”に繰り返し行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには、上半身を引き上げたときに「あごを上げた状態にならないようにすること」がポイント。ぜひ姿勢に意識を向けて実践するようにしてくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞