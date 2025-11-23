もう値下げでいいの！？【GU】大人が着映える♡「上品スカート」

デイリーコーデで頼りになるアイテムが揃う【GU（ジーユー）】で、今から長く使えそうなアイテムが続々とお値下げ中という情報をキャッチ！ そのなかから、今回は着映えが狙える「フレアスカート」にフォーカスしました。季節感のある起毛素材と、動きの出るフレアシルエットで、大人の冬コーデで大活躍しそう。その魅力をスタッフさんたちの着こなしとともにご紹介します。

シンプルだから着こなしの幅広がる！ 上品フレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格)

裾に向けてゆるやかに広がるシルエットが魅力のフレアスカート。シンプルなデザインなので幅広いスタイリングに馴染みます。起毛素材でこれからのシーズンにぴったり。ウエストは穿きやすいゴム仕様ながら、フロントには響かないデザインで、上品さを後押ししてくれそうです。カラーはダークグレーのほか、ブラウンとベージュの全3色展開。

ふんわりカーデでフェミニンに

毛足の長いフェザーニットカーデとフレアスカートを合わせたフェミニンなスタイリング。ベージュのスカートを合わせることで、やわらかな雰囲気を引き寄せながらも品が際立つ印象に。スカートの色味と揺れ感があいまって、重たくなりがちな秋冬コーデも軽やかに仕上がります。ぼんやりしがちな淡色コーデは、ブラックなどの濃色の小物で引き締めるポイントを作るのがカギ。

オールグレーならシックに決まる

スタッフのKumikoさんは、グレーでまとめた知的なスタイリングを紹介しています。ワンカラーでも濃淡でメリハリをつけることで、単調になるのを回避しながらコーデ全体に立体感を演出。思いきりクールに寄せるのもいいけれど、暖かみのあるボアバッグで柔らかなアクセントを添えるのもアリかも！

カジュアルなアイテムとも好相性

ハーフジップニットにブルーシャツを仕込んだ、大人カジュアルなスタイリング。ボトムスをフレアスカートにすることで、一気にレディムードが高まります。動くたびに広がるシルエットが、シンプルな着こなしに表情を添えてくれるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。