元AKB48の鈴木まりや（34）が第2子を出産したことを23日、自身のSNSで発表した。夫はお笑いコンビ「ゴールデンルールズ」の根本悠。

23年に根本と結婚し、24年2月に第1子となる男児を出産した鈴木は「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と発表し「おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています」と伝えた。

第2子出産に「我が家に来てくれた小さな命への感謝を胸に、大切に育てていきたいと思います」とし「また、12/6・7に開催されますAKB48 20周年武道館コンサートにつきましては、産後間もないため出演を見送らせていただくことになりました」と明かした。

20周年武道館コンサートの出演を見送ることに「無事に出産してから皆さまへお知らせしたい気持ちがあり、事前にご案内ができなかったことを、出演を楽しみにしてくださっていた皆さまに心よりお詫び申し上げます」と謝罪も。

それでも「出演できないことは残念ではありますが、大好きで大切な古巣であるAKB48の20周年YEARに娘が誕生してくれたことをとても嬉しく、誇りに思っています」とし「少し堅いご報告となってしまいましたが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

鈴木はAKB小学5年生の時にスカウトで女優を目指し、14歳で児童劇団に入団。活動をしたのち、5度目のチャレンジとなった7期生オーディション（08年）に合格し、09年に正規メンバーに昇格。11年には、演技経験をいかし、映画「こっくりさん劇場版」で初映画初主演を果たした。17年にグループ卒業後、20年に北海道へ移住。札幌を拠点に、STV「どさんこWEEKEND」などで活躍している。

根本は2012年にありちゃんと「ゴールデンルールズ」を結成。根本は埼玉県出身だが、北海道出身のありちゃんとともに同地を拠点に活動を続け、昨年2月に下川町応援大使に就任。HBC「ジンギス談!」、北海道文化放送「いっとこ!」などに出演した。