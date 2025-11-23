¶¶ËÜ°¦¡ßÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢¡È½ÉÅ¨¡É¤ÎÂÐÖµ¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¶þ»Ø¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤Ë¡¡Á´°÷¤ÎÎÏ¤Ç¡È¼Ì³Ú¡ÉÃÂÀ¸¤Ø
¡¡ËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À½ÉÅ¨¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¶ì¤·¤á¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨°ø±ï¤Î¸µ¶§¤¬°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î°ÅÌö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤òÁÈ¤àµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡¡Äê¿®¤Ë»¶¡¹¤ä¤ê¹þ¤á¤é¤ì¡¢¿á¤±¤ÐÈô¤Ö¤è¤¦¤ÊËÜ²°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤¤¤Þ¤µ¤é¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÈÌ¿´¶¤¬¤¦¤º¤¤¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¡£¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆ°¤½Ð¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤Î¡ÈÂÇÅÝ¡¦¼£ºÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼£ºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ö»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¤Î¿¿Áê¡×¤òÃÎ¤ëÊ¿²ì¸»Æâ¤ÎÀ¸Â¸Àâ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤Û¤É¤³¤ÎÌòÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼Ô¤â¤ª¤é¤Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¡¢ÄÕ½Å¤Î¼ÂÎÏ¤òÃ¯¤è¤êÃÎ¤ëÄê¿®¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÕ½Å¤â¤¿¤ÀÄê¿®¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¢¤ÎÃî¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤é¤·¤¤¡¢¤¦¤ó¤È¤Õ¤¶¤±¤¿Áû¤®¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Äê¿®¤«¤é»ñ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´Ã£¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¿Áû¤®¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Ø¤Î¶¡ÍÜ¤È¤Ê¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤â¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Æ¤¤¤¬¼º¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤ò»×¤¤Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤¤¤¿Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡À¸¤¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤»¤á¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡ª¡×¤È½ÕÄ®¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤°¦¤·¤¤¿Í¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¡ÍÜ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Æ¤¤¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ø¤Î¤±¤¸¤á¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ò½ä¤ëÎøÅ¨¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁê¼ê¡¦²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤È¤ÎÂÐÖµ¤À¡£ÄÕ½Å¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ÎËû¤ÎÄË¤¤¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Æ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤½¤ÎÎø¤ò¼è¤ê»ý¤Ä¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¤Î·èÊÌ¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÎËû°Ê¾å¤Î³¨»Õ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢À¤´Ö¤Ë¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¤òÊ²¤¤Ä¤±¤ë¡Ö¼Ì³Ú¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î³¨»Õ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦³¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò¼Ô»÷´é³¨¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ë¸»Æâ¤ÎÍö²èÉ÷¤Î¿·¤·¤µ¤â²Ã¤¨¤¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿³¨»Õ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ã¤«¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤·¤Ä¤³¤µ¤³¤½¡¢²ÎËû¤¬³¨»Õ¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÄÕ½Å¤òÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉ®Ã×¤ÎÌÏ¼Ì¤ËÄ¹¤±¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ¿¤ò¼Ì¤·ÉÁ¤¯Âº¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿²ÎËû¡£¤Õ¤È¡¢²ÎËû¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊâ¤ß¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÎø¿´¤ËÁÂ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÕ½Å¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç²ÎËû¤òÍê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¹¾¸Í¤Ã»Ò¤¬ÇÑ¤ë¡¢¤È¡£
¡¡°ìÊý¤Î²ÎËû¤â¡¢ÄÕ½Å¤È¤ÎÆü¡¹¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤µ¤¨Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥À¥á½Ð¤·¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ËÜ²°¤¿¤Á¤Ë²×Î©¤Á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È²¿¤«¤¢¤ë¤À¤í¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÄÕ½Å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¡Ö¤¿¤«¤¬ÉâÀ¤³¨°ìËç¤Ç¤É¤¦¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Í¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëµõ¤·¤µ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ËÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¤«¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Æ¤¤¤¬²ÎËû¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£»ý»²¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø²ÎÀñÎøÇ·Éô¡Ù¡£¤½¤Î²¼½ñ¤¤ò²ÎËû¤«¤éÄÕ½Å¤Ø¤Î¡ÈÎøÊ¸¡É¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Æ¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»Å¾å¤²¤¿´°À®ÉÊ¤ò¡¢ÄÕ½Å¤«¤é²ÎËû¤Ø¤Î¡ÖÎøÊ¸¤ÎÊÖ»ö¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤â¤Þ¤¿¤¿¤ÀÆó¿Í¤Î±ï¤ò·ë¤ÓÄ¾¤¹¤¿¤á¤À¤±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜ²»¤ò¿½¤»¤Ð¡¢¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË¤Î¶È¤È¾ð¡£¤½¤Î°ø²Ì¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë³¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌî¿´¤âÀµÄ¾¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤âËÜ²°¤ÎÃ¼¤¯¤ì¡£À¡Ê¤µ¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ø¤Î³ëÆ£¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£ºÊ¤È¤·¤ÆÄÕ½Å¤ÎºÍ³Ð¤Ë¹û¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÆ±¤¸ËÜ²°¤È¤·¤Æ¡ÈÇÔËÌ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÕ½Å¤Î¤è¤¦¤Ë´ñÈ´¤Ê´ë²è¤ÇÀ¤´Ö¤òÂçÁû¤®¤µ¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢Îø¿´¤ËÁÂ¤¤ÄÕ½Å¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½Ð²È¤·¤ÆÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¿È¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Æ¤¤¤Î¡Ö±³¡×¤Ï¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿²ÎËû¤À¤¬¡¢¤Æ¤¤¤¬½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿ËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¡£ÄÕ½Å¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦³Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¡ÈÆ±»Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤â¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï°Û¤Ê¤ì¤É¡¢¤¤¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ö¤ÏÆ±¤¸¡£
¡¡½ÉÅ¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ì¤º¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£ÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¡¢¤½¤·¤Æ¤Æ¤¤¤È²ÎËû¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ö¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤¬ÊüÅÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡È¼Ì³Ú¡É¤È¤¤¤¦¸¸¤Î³¨»Õ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¾¸Í¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¤¢¤Î¼£ºÑ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë