「ジャニーズwestにいました…？」麒麟・田村裕、約27年前のコンビツーショットを公開！ 「エモすぎ」
お笑いコンビ・麒麟の田村裕さんは11月22日、自身のXを更新。相方・川島明さんとの約27年前のツーショットを公開しました。
ファンからは、「最近タイムカプセルでも掘ったんかな」「ジャニーズwestにいました…？」「コンビ愛に泣けました」「あまり変わらないね」「エモすぎてしにそう」などの声が相次いでいます。
「ジャニーズwestにいました…？」田村さんは、「川島に会ったらなんかくれた。2枚あったらしい。19歳前後ぐらいかなぁ」とつづり、1枚の写真を投稿。若かりし頃の田村さん、川島さんのツーショットを公開しました。現在2人は46歳で、おそらく27年ほど前の写真とのこと。凛々しい表情の2人の写真に、多くの反響が寄せられています。
14年前の姿も11月5日には、「今、この顔の人いてる？14年後こうなるよ？」とつづり、14年前の写真を投稿していた田村さん。坊主頭で若々しく、「岩本照そっくり」といった声も寄せられました。
(文:モリタアヤリ)