18年に解散したロックバンド「チャットモンチー」の公式インスタグラムが23日、更新され、アルバム4作品のアナログレコードを来年4月1日に発売することを発表した。

「アルバム4タイトル 初アナログ化 2026年4月1日 リリース！！『chatmonchy has come』『耳鳴り』『生命力』『告白』」と、4タイトルを公表。ジャケット写真も公開し、まとめ買いした購入者には抽選で「オリジナル張子」が当たるキャンペーンも実施するとした。

チャットモンチーは00年に結成し、05年にミニアルバム「chatmonchy has come」でメジャーデビュー。「シャングリラ」「風吹けば恋」「Last Love Letter」など数々のヒット曲を生み出した。メンバーの変遷を経て、最後はボーカル・ギター橋本絵莉子、ベース福岡晃子のツーピースバンドとして活動し、18年に解散した。橋本は解散後、ソロアーティストとして活動していた。

この日がメジャーデビュー20周年の節目に当たり、20日にはインスタを6年10カ月ぶりに更新。「2025 11.23 19:00 ＃チャットモンチー20th」と意味深なメッセージで、ファンから期待の声が上がっていた。

今回の発表に、ファンからは「アナログ化、嬉しいー」「どれも名盤！」「このジャケ見ただけで青春が思い出されてなんとも言えない気持ちになります」「アナログ盤嬉しすぎます………！！！」と喜びの声も。

一方で、「1日限りでも復活してくれないだろうか」「再結成期待していいですか？」「復活ではなかったか。。」と、再結成を願う声も上がっていた。